Drie feiten over de clash tussen Nederland en Duitsland

2. Memphis en het Oranje van Koeman is een gouden combinatie

Memphis Depay is dit seizoen de omgekeerde Clarence Seedorf. Trek hem het shirt van zijn club Olympique Lyon aan, en hij valt niet op. Maar in het oranje is hij van wereldklasse. Tegen Wit-Rusland was Memphis opnieuw ongrijpbaar, zoals hij dat eigenlijk bijna elke wedstrijd onder bondcoach Ronald Koeman is geweest. De 25-jarige aanvaller heeft de afgelopen interlands zijn statistieken dan ook flink opgevijzeld.



Met 15 goals is Memphis de productiefste speler uit de huidige Oranje-selectie, gevolgd door Georginio Wijnaldum met 11. Van de 20 doelpunten die het Nederlands elftal maakte onder bondscoach Koeman was Memphis er bij liefst 11 direct betrokken; 7 keer haalde hij zelf de trekker over, en 4 keer gaf hij de assist. Hoeveel charisma Virgil van Dijk ook heeft, hoe hoog het prijskaartje aan de kont van Frenkie de Jong ook is, de Duitsers zullen toch echt één man vooral vrezen: Memphis Depay.