‘Droevige’ Sol: Deze aanbieding is te mooi om te laten schieten

OP RAPPORT Matig rapport voor Go Ahead na vijfde verlies van seizoen

15:55 Een slordig en ondermaats Go Ahead Eagles leed zondag de vijfde nederlaag van het seizoen. Roda JC was niet beter, maar wel een stuk effectiever dan de in fouten grossierende solisten uit Deventer (3-1). En dus is het eerste rapport na het kerstreces voor verbetering vatbaar.