Droom Drommel komt uit: ‘PSV is dé club van Nederland’

Om de transfer mogelijk te maken, heeft Drommel afgezien van een flinke som geld. Hij had daar contractueel gezien recht op, maar zijn transfer kon ook tot stand komen door zelf water bij de wijn te doen. De doelman is dan ook vol trots dat hij zich PSV’er mag noemen, zo vertelt hij op de website van de Eindhovenaren: ,,Dit is de ideale stap. PSV wil graag een meevoetballende keeper die durft te voetballen en vooruit te keepen dus ik had gelijk een warm en goed gevoel. Nu is het eindelijk zover.”



Als het aan Drommel ligt, pakt PSV volgend seizoen direct de 25ste landstitel in de clubhistorie: ,,Ik heb er heel veel zin in. We gaan ons best doen om een zo goed mogelijk seizoen te draaien. Ze staan hier op 24 en dat moet snel 25 worden. Europees willen we ook zo hoog mogelijk spelen. Dit is een jongensdroom. Dit is dé club van Nederland, zo mag ik dat wel zeggen. Als jonge jongen droom je ervan om bij zo'n club te zitten en nu is die droom werkelijkheid.”