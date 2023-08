Droomdebuut Ruben van Bommel: aanvaller vertolkt belangrijke rol bij klinkende zege AZ

Ruben van Bommel vertolkte een hoofdrol bij zijn eredivisiedebuut. Met een goal en assist leidde hij AZ voorbij Go Ahead Eagles, dat de Alkmaarse defensie na een tegentreffer nog wel aan het wankelen bracht. Maar in de slotfase sloeg de thuisploeg nog twee keer toe. Uiteindelijk won AZ met ruime cijfers: 5-1.

Een betere start van het eredivisieseizoen kon AZ zich niet wensen. Jamal Amofa ging in de fout, Ruben van Bommel snoepte hem de bal af en schonk Jordy Clasie een niet te missen kans: 1-0. De van de MVV overgekomen aanvaller begon in de basis, omdat Jesper Karlsson geschorst was. De buitenspeler stal direct de harten van het Alkmaarse publiek. Na een kwartier verdubbelde Vangelis Pavlidis de voorsprong. Hij kon een hoekschop ongehinderd raak knikken: 2-0.

Go Ahead Eagles leek rijp voor de slachtbank, een monsterscore leek in de maak. Toch viel de 3-0 pas in de tweede helft. Pavlidis omspeelde doelman Jeffrey de Lange en legde de bal panklaar op het hoofd van Van Bommel die boven zijn direct tegenstander uittorende en raak knikte. Opnieuw kreeg hij het publiek op de banken en tien minuten later kreeg Van Bommel een publiekswissel. Duel gespeeld. Maar na een wonderschone vrije trap van Philippe Rommens wankelde de defensie van AZ plots. Go Ahead geloofde plots in een stunt. Dankzij Mathew Ryan bleef de 3-2 van Bas Kuipers (kiezelhard schot) uit.

De bezoekers waren tot leven gewekt, maar kwamen niet meer dichterbij. In de slotfase benutte Dani de Wit nog een strafschop, nadat de VAR scheidsrechter Makkelie naar het scherm had geroepen: 4-1. In blessuretijd sloeg de thuisploeg nog een keer toe via Mayckel Lahdo, zijn 5-1 betekende direct het einde van de wedstrijd.

bekijk belangrijke updates Hiermee sluiten we dit liveblog af. Dank voor het volgen en tot de volgende keer. Einde tweede helft Een klinkende zege voor AZ, dat na de fraaie vrije trap van Philippe Rommens even wankelde. Maar dankzij goals van De Wit (penalty) en Lahdo kan het Alkmaarse publiek een mooi feestje vieren. Eindstand: 5-1. 5-1 GOAL van Mayckel Lahdo! Het voorbereidende werk is van Poku, die het overzicht bewaart en Lahdo maakt het af. Zijn schot wordt van richting veranderd. Jordy Clasie wordt vervangen door Kenzo Goudmijn Dani de Wit wordt vervangen door Djordje Mihailovic Philippe Rommens wordt vervangen door Evert Linthorst 4-1 GOAL (Penalty) van Dani de Wit! Poku wordt neergehaald, Makkelie vindt het eigenlijk geen overtreding maar de VAR roept hem toch naar het scherm. Penalty! De Wit schiet en laat Jeffrey De Lange kansloos. Gele kaart voor Mats Deijl VAR: Penalty is bevestigd Jakob Breum wordt vervangen door Sylla Sow 3-1 GOAL na vrije trap van Philippe Rommens! Een heerlijke vrije trap van Rommens, die doelman Ryan van AZ kansloos laat. Wordt het nog spannend in Alkmaar? Go Ahead krijgt ineens weer vertrouwen. Het wordt weer een wedstrijd. Gele kaart voor Pantelis Hatzidiakos Jens Odgaard wordt vervangen door Ernest Poku Ruben van Bommel wordt vervangen door Mayckel Lahdo Riechedly Bazoer wordt vervangen door Alexandre Penetra 3-0 GOAL van Ruben van Bommel! Hij bereidde de 1-0 van Clasie al voor, maar nu verschijnt debutant Van Bommel ook zelf op het scorebord. Hij torent boven zijn directe tegenstander uit en knikt de voorzet van Pavlidis in het lege doel. Jamal Amofa wordt vervangen door Oliver Edvardsen Victor Edvardsen wordt vervangen door Enric Llansana Tweede helft afgetrapt René Hake grijpt in bij het matige Go Ahead voor de tweede helft. Hij past twee wissels toe. Jamal Amofa wordt vervangen door Joris Kramer

