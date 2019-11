Druijf helpt worstelend AZ op miraculeuze wijze aan cruciaal punt tegen Partizan

Een ongekend slotoffensief heeft ervoor gezorgd dat AZ zich heeft gekwalificeerd voor de volgende ronde van de Europa League. Met tien man werd in de slotfase een gelijkspel uit het vuur gesleept tegen Partizan (2-2). Ferdy Druijf was met twee treffers de grote man bij AZ.

Door Nik Kok



Lange tijd leek er niets in te zitten voor AZ vanavond. Binnen een halfuur stonden de Alkmaarders al met 2-0 achter, er werden nauwelijks kansen gecreëerd en bovendien ergerde AZ zich groen en geel aan de Poolse arbiter. In de slotfase moest de thuisploeg ook nog met tien man verder nadat Myron Boadu met een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd na een schwalbe.



Twee treffers van invaller Ferdy Druijf, die in de voorronde van de Europa League ook al een cruciale rol speelde, zorgde voor een ommekeer en ongekende vreugde in het Cars Jeans Stadion dat lange tijd vooral het domein van dansende en zingende Serviërs leek.

GracenoteNetherlands on Twitter ✅ - Nederlandse ploegen ongeslagen in hun eerste 11 Europese wedstrijden van een seizoen 12 - Ajax in 2018/2019 12 - Ajax in 1991/1992 11 - @AZAlkmaar in 2019/2020 11 - Ajax in 1994/1995 #azpar #UEL

Weinig glans

Het zat AZ de laatste weken mee in alles en met het fraaie aanvalsspel en een niet te passeren defensie verzamelde het complimenten van het hele land. Maar gisteren in het Cars Jeans Stadion was er van het vernuft en de glans weinig meer over op een avond dat bijna alles misging en de grote-goed-nieuwsshow bijna ten einde kwam. Terwijl de ploeg nog wel de uitslag van de andere wedstrijd in de poule met enige vreugde geconstateerd van tevoren. Manchester United verloor van Astana (2-1) waardoor de groepswinst voor de Alkmaarders ineens een heel plausibel scenario leek.

Maar de schier onpasseerbaar geachte defensie van de ploeg die in Europa dit seizoen nog niet had verloren, slikte al twee tegentreffers in de eerste helft door onachtzaamheid. Zo was er de normaal soevereine doelman Marco Bizot die met een verkeerde pass zijn ploeggenoot Teun Koopmeiners in verlegenheid bracht. Seydouba Soumah profiteerde waardoor AZ al binnen een halfuur met 2-0 achter stond. De openingstreffer van de Japanner Takuma Asano was al het gevolg geweest van een pijlsnel uitgevoerde tegenaanval van Partizan.

Volledig scherm Doelpuntenmaker Takuma Asano. © ANP Sport

Malaise

AZ kon in Den Haag weinig gevaar stichten tegenover de Servische muur die Partizan had opgetrokken voor het doel van de voormalige Vitesse-keeper Vladimir Stojkovic. Ook de nieuwbakken internationals Myron Boadu en Calvin Stengs deelden in de malaise. Van het geprezen aanvalsduo werd weinig vernomen in Den Haag.

De snel gemaakte doelpunten waren ideaal voor counterploeg Partizan dat achterover leunend kon wachten wat er ging gebeuren, aangevuurd door een in grote getalen aanwezige achterban die zich flink lieten horen in Den Haag.

De aanvallers Umar Sadiq (ex-NAC) en Soumah bezorgden de Alkmaarse defensie handenvol werk. Ze konden in de tweede helft nog maar tegengehouden worden door een flinterdunne verdedigingsmuur omdat trainer Arne Slot het laatste halfuur vol op de aanval speelde met spelers als Ferdy Druijf en Yukinari Sugawara die het centrale verdedigingsduo vervingen.

Volledig scherm De treurige aftocht van Pantelis Hatzidiakos. © BSR Agency

Wat het drama aanvankelijk helemaal compleet maakte: een ogenschijnlijk zware knieblessure voor verdediger Pantelis Hatzidiakos. Juist de Griek was één van de spelers die dit seizoen zo’n fraaie ontwikkeling doormaakte. Als vervanger van Ron Vlaar schopte hij het tot international. Als Hatzidiakos inderdaad lange tijd uitgeschakeld is, betekent dat slecht nieuws voor AZ dat dus ook al Vlaar enige tijd moet missen door een blessure.

Maar toen was er dus dat slotoffensief dat ervoor zorgde dat AZ over twee weken een spek en bonenwedstrijd speelt tegen Manchester United op Old Trafford. Boadu moet dat duel, tegen zijn favoriete club nota bene, door een schorsing missen.

