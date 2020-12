Druijf verlengt ondanks plek op de bank: ‘Zullen in januari kijken hoe het ervoor staat’

Negatief geteste VVV-doel­man zit vast in quarantai­ne in Keulen

14:50 Thorsten Kirschbaum, doelman van VVV-Venlo, zit ondanks een negatieve coronatest afgelopen donderdag nog steeds in quarantaine in Duitsland. In zijn woonplaats Keulen is Kirschbaum in aanraking geweest met een besmet persoon.