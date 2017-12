Druk neemt toe bij De Graafschap

AchtergrondEen slechte decembermaand heeft De Graafschap-trainer Henk de Jong een beroerde kerstvakantie bezorgd. De oefenmeester is nu lichtelijk in paniek en wil de selectie snel versterken.

,,Er moet fris bloed bij'', sprak Henk de Jong afgelopen vrijdag onomwonden, na de bittere 3-2 nederlaag bij Telstar. De vier competitieduels in de laatste maand van 2017 leverden slechts vier punten op. Bij De Graafschap beleefde dus niemand echt prettige kerstdagen.

De uitspraak van De Jong dat de selectie versterkt moet worden, geeft aan dat hij en technisch manager Peter Hofstede zich vergist hebben bij het samenstellen van de selectie voor het seizoen. Ze namen afgelopen seizoen afscheid van veel spelers en haalden er negen nieuwelingen voor terug. ,,We hebben een heel lekker ploegje en kunnen verrassen'', zei De Jong voor aanvang van het seizoen.

Toen echter rees al de vraag of de selectie van de Superboeren wel in evenwicht was. Een leider in het veld ontbrak, een balafpakker op het middenveld eveneens. Het was in de eerste seizoenshelft veel te wisselvallig. De Graafschap speelde een aantal prachtige wedstrijden en haalde daarin een hoog niveau, maar zakte ook regelmatig door de ondergrens. Middenvelder Mark Diemers deed briljante dingen, maar liet net zo vaak zijn man lopen en de kop hangen als het even tegenzat. Linksback Andrew Driver excelleerde vaak aan de bal, maar verdedigend was het ver onder de maat.

Volledig scherm Mark Diemers wisselde in de eerste seizoenshelft pieken met dalen af. © Erwin Spek

En zo zijn er veel meer voorbeelden op te noemen. Het is dus niet gek dat De Jong aandringt op versterkingen. Wel is het vreemd dat hij en Hofstede niet eerder tot de conclusie kwamen dat er nogal wat ontbreekt aan de selectie. En De Jong had wellicht ook harder moeten zijn voor zijn spelers. ,,Ik heb ze altijd omhoog gepraat'', gaf hij na de nederlaag bij Telstar toe. Een aantal van zijn spelers is daardoor gaan geloven dat ze veel beter zijn dan in werkelijkheid het geval is.

Klein verschil

De cijfers bewijzen hun ongelijk. Met 29 punten uit 19 duels staat De Graafschap halverwege op een zesde plek in de eerste divisie. Reden tot paniek hoeft er nog niet te zijn, want een plek in de top 5 is dit seizoen de doelstelling en die is nog steeds te realiseren. Anderzijds is het verschil met de nummer twaalf, de plek waarop De Graafschap vorig seizoen eindigde, slechts vier punten in Achterhoeks voordeel. Met het oog op het loodzware programma in de maand januari (op bezoek bij Cambuur en MVV en thuis tegen Jong PSV) aanleiding voor alle hens aan dek.