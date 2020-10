Dubbelslag Klaassen, scorende debutant Brobbey en VAR helpen Ajax voorbij Fortuna

Door Johan Inan

De historische zege van Ajax op VVV vorige week was voor provinciegenoot Fortuna Sittard reden om de nodige defensieve zekerheid in te bouwen. Met een vijfmansdefensie trachtten de Limburgers in ieder geval de schade beperkt te houden tegen de ploeg die in de laatste twee duels in de eredivisie liefst achttien maal trefzeker was. En als Fortuna dan in balbezit kwam, dan was het counteren geblazen en zo proberen om in de strijd tegen degradatie nog een resultaat aan het schier kansloze bezoek aan de Arena over te houden ook.

Daar kwam Fortuna in de achtste minuut een stuk dichterbij. In de tegenaanval liet Ajax een zee aan ruimte liggen op de rechterflank. Oud-Ajacied Zian Flemming bediende George Cox, die een lange sprint bekroonde met een diagonale en rake schuiver: 0-1. Zo toonde Fortuna Sittard met een strak plan en een gezonde dosis bezieling Ajax wel degelijk pijn te kunnen doen, zoals Groningen dat eerder dit seizoen deed.

Voor de bezoekers hing er zelfs even een tweede goal in de lucht, terwijl het combinatiespel van Ajax langzaamaan weer op volle toeren begon te draaien. In hoog tempo en met vlotte combinatie (veelal door de as) mikte Ajax op doelpunten om averij te voorkomen. Zo schoot de vrijgespeelde Jurgen Ekkelenkamp, net als Lisandro Martinez in de basis begonnen, voorlangs.

Droomdebuut Brobbey

Net als tegen Atalanta Bergamo navigeerde Traoré Ajax naar goals. Met een goede loopactie was hij Ben Rienstra, de middenvelder die nota bene als vijfde verdediger aan de Fortuna-verdediging was toegevoegd, te snel af. Door zijn lichaam goed te gebruiken versierde de sterke spits zijn tweede penalty in vier dagen tijd.

In twee instanties trok Davy Klaassen de stand gelijk. Bij zijn tweede competitietreffer hielp keeper Yanick van Osch een handje, door de bal te toucheren toen deze terugkaatste van de paal. Daardoor kon de middenvelder alsnog binnenschieten. Kreeg hij bij de gelijkmaker hulp van de paal, daar was Klaassen op slag van rust alert na een kopbal van Traoré op de lat. Al knikkende liet hij Ajax alsnog met een voorsprong rusten.

Aan het spelbeeld veranderde in de tweede helft weinig. Ajax had de bal maar leek wel een minder hoog tempo te hanteren. Zo bleef Fortuna hoop houden op een punt, totdat de ingevallen Brian Brobbey zijn officiële debuut, met het nodige geluk, met een treffer opluisterde. Hij scoorde uit de rebound na goede actie en schot op de paal van David Neres. Diezelfde Neres mocht van groot geluk spreken dat hij toen nog op het veld stond omdat hij op de achterlijn had nagetrapt. Fortuna miste nog twee kansen op de aansluitingstreffer waarna het laatste woord aan Dusan Tadic was.

Niet voor het eerst en kreeg Ajax het voordeel van de twijfel na inmenging van de VAR. Siemen Mulder legde de bal op de stip na een handsbal van Martin Angha, waarna de ingevallen captain zich voor de vierde wedstrijd op rij trefzeker was. Bleef het daarbij? Nee, want Ajax kreeg in blessuretijd nog een derde penalty. Die werd door Tadic aan Quincy Promes gegund. Ook hij wist er wel raad mee en tekende voor de vijfde Amsterdamse treffer. De mooiste van de avond werd nog geen minuut later van grote afstand binnen geramd door Cox. Hij bepaalde de eindstand op 5-2.

