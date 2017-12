Duel tussen Sparta en Vitesse afgelast vanwege sneeuwval

De wedstrijd op Het Kasteel stond gepland voor 14.30 uur, maar al ruim voor de aftrap werd het duel uitgesteld naar 15.30 uur. Na de laatste keuring kwam Makkelie echter tot de conclusie dat het veld onbespeelbaar was. ,,Er is alles aan gedaan om het veld sneeuwvrij te maken, maar het lukt niet'', zei Makkelie. ,,De voorspellingen zijn anders uitgevallen dan we op voorhand hadden verwacht.'' Sparta - Vitesse is de eerste afgelaste wedstrijd van dit eredivisieseizoen.



Sparta hoopte tegen Vitesse te profiteren van de Europese wedstrijd die de Arnhemmers donderdag speelden in de Europa League tegen OGC Nice. Al snel op de dag werd duidelijk dat het doorgaan van de wedstrijd zeer onduidelijk was. Om 14.40 uur kwam de keuze naar buiten om de wedstrijd defnitief niet te laten doorgaan.



De scheidsrechter was zelf met vertraging in Rotterdam gearriveerd. Makkelie stond een tijdje met zijn auto vast op de Van Brienenoordbrug. Eenmaal aangekomen op Het Kasteel, constateerde de arbiter dat het bijna onbegonnen werk was om het veld sneeuwvrij te maken. ,,De intentie van Sparta, Vitesse en de KNVB was de hele dag om vandaag te spelen. Bij Roda JC is het ook gelukt om de sneeuw van het veld te krijgen en te spelen. Maar hier lukt dat gewoon niet.''



Beide clubs gaan nu in overleg met de KNVB op zoek naar een nieuwe datum. ,,Gekochte kaarten blijven geldig voor de inhaalwedstrijd, restitutie is niet mogelijk'', meldde Sparta op Twitter.