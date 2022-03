Duitse media: ‘Neerbuigende Louis van Gaal kreeg ook tegen Duitsland weer gelijk’

,,Zelfs Hansi Flick kan niet elke wedstrijd winnen", schrijft Bild. ,,In de negende wedstrijd onder zijn leiding was er voor het eerst geen zege.” Dat de Duitsers wegkwamen met een gelijkspel, had Nederland volgens het boulevardblad aan zichzelf te wijten. ,,De VAR is niet verplicht bij oefenduels en Duitsland maakte het niet uit. Nederland drong echter aan en kreeg zijn zin. De VAR riep vervolgens in de 73ste minuut de scheidsrechter naar de kant, nadat die Memphis Depay een strafschop had gegeven. En na het zien van de beelden werd die beslissing teruggedraaid.”

Oud-scheidsrechter Thorsten Kinhöfer vertelt in Bild over het incident: ,,Kehrer speelt de bal, maar raakt ook de dij van Depay. De vraag is of de beslissing van de scheidsrechter zo verkeerd is dat de video-assistent moet ingrijpen.”

Ook voetbaltijdschrift Kicker was tevreden over ‘de eerste echte test’ voor het elftal van Flick. ,,De goede weg is ingezet, maar er zijn nog wel verbeteringen mogelijk. Want in de tweede helft kwamen zwakke punten naar voren die niet aan het licht kwamen tegen tegenstanders van mindere kwaliteit: vooral toen Nederland het tempo opvoerde en scherpe passes tussen de linies speelde, kreeg de Duitse verdediging problemen. De kansen van de gastheren, die na de verdiende gelijkmaker van Steven Bergwijn in blessuretijd dichter bij de overwinning waren, spraken voor zich.”

Memphis Depay staat klaar voor een penalty die na ingrijpen van de VAR niet genomen gaat worden.

,,Steven Bergwijn voorkwam dat Flick won van Louis van Gaal, die hij vooraf meerdere keren als rolmodel bestempelde", schrijft tv-zender ZDF. ,,In de slotfase dreigde de ontmoeting zelfs te kantelen. Toen Oranje tegen het einde het vuur hoger zette, had het Duitse team geluk nodig en hulp van de videoscheidsrechter.”

,,Duitsland speelde lange tijd goed, maar raakte in het laatste half uur de draad kwijt en mocht van geluk spreken dat de strafschop voor Nederland werd teruggedraaid", aldus tv-zender ARD.

De Süddeutsche Zeitung spreekt over ‘tennisvoetbal', omdat de bal razendsnel van de ene kant van het veld naar de andere ging. De krant stond even stil bij de openingstreffer van Thomas Müller. ,,Die liet ook weer zien wat er zo boeiend is aan de coach Van Gaal, naast zijn spectaculaire fascinatie voor zichzelf. Van Gaal is mogelijk de enige manager ter wereld die een doelpunt kan incasseren en daarmee zijn eigen gelijk bewijst. Voor de wedstrijd zei hij immers neerbuigend dat als hij Hansi Flick was, hij zeker Müller op zou stellen. Die zou immers bijzonder gemotiveerd zijn om tegen hem te spelen, zijn ontdekker.” De middenvelder brak in 2009 onder Van Gaal door bij Bayern München en speelde sindsdien meer dan 600 wedstrijden voor de recordkampioen.

,,Het was een topwedstrijd voor de toeschouwers”, zei bondscoach Flick zelf. ,,De intensiteit was hoog en we hielden de tegenstander 60 minuten lang onder druk. De ploeg verdient een groot compliment voor het spel, dat was moedig, verfrissend en zelfbewust. Met de 1-1 kunnen we tevreden zijn, al hadden we liever gewonnen.”