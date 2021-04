Duizenden Ajax-fans vieren buiten stadion nog feest met selectie: ‘Dolblij dat jullie erbij waren’

Na zeven maanden eindelijk weer supporters in het stadion en dan ook nog de kampioenswedstrijd mogen spelen. Het had zo mooi kunnen zijn voor Ajax, maar na de 1-1 tegen FC Utrecht van afgelopen donderdag moest de ploeg van Erik ten Hag hopen dat nummer twee PSV zaterdagavond punten zou laten liggen tegen FC Groningen. Dat gebeurde niet, waardoor Ajax vandaag slechts officieus kampioen kon worden. Dat gebeurde, want AZ werd met 2-0 verslagen door twee goals van uitblinker Davy Klaassen in de 66ste en 90ste minuut.



Bekijk hier de samenvatting van Ajax - AZ (Premium)



Ajax heeft twaalf punten meer dan PSV en het doelsaldo is ook aanzienlijk beter (+68 om +35), waardoor niemand meer twijfelt aan het 35ste kampioenschap voor de club uit Amsterdam. ,,Als dit nog misgaat stop ik met voetbal", zei Klaassen dan ook na afloop. Het feest werd in het stadion al even gevierd met een ereronde om de steun van de fans te bedanken, maar duizenden supporters bouwden daarna pas een groots feest op het plein voor het stadion.