Dumfries, Berghuis, Tadic... Wie was dit jaar de grote uitblinker in de eredivisie?

PollRuim zes maanden duurde het voordat de bal weer rolde in de eredivisiestadions, nadat het coronavirus de voetballerij in een stevige houdgreep hield. Toch waren er spelers die uitgroeiden tot de smaakmakers van 2020. Wie was jouw favoriet?

Poll Wie was de beste speler in de eredivisie? Steven Berghuis

Denzel Dumfries

Teun Koopmeiners

Philipp Max

Calvin Stengs

Dusan Tadic

Oussama Tannane

Joey Veerman Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie was de beste speler in de eredivisie? Steven Berghuis (39%)

Denzel Dumfries (11%)

Teun Koopmeiners (10%)

Philipp Max (11%)

Calvin Stengs (1%)

Dusan Tadic (19%)

Oussama Tannane (7%)

Joey Veerman (2%)

Steven Berghuis

De eredivisietopscorer van 2020, die uiteindelijk veertien keer het net liet bollen in 2020. Berghuis is met afstand de beste speler in de formatie van Dick Advocaat en nam een groot deel van de productie voor zijn rekening. Zijn uitstekende vorm op de Nederlandse velden werd de laatste maanden ook steeds vaker beloond met een basisplaats in het Nederlands elftal. Het moet gek lopen of de linkspoot acteert komende zomer op het EK voetbal.

Denzel Dumfries

Aanvoerder, uithangbord, strijder en doelpuntenmaker ineen. Dumfries was in 2020 met afstand de meest betrouwbare en misschien zelfs belangrijke speler in de formatie van de Eindhovenaren. Veelzeggend was de comeback van Dumfries nadat hij corona had gehad. Dumfries werd met nauwelijks trainingsuren in de benen in de basis gezet tegen Willem II en maakte als aanjager de negentig minuten vol.

Volledig scherm Denzel Dumfries. © BSR Agency

Teun Koopmeiners

Onttrok zich dit seizoen meermaals aan de Alkmaarse malaise en werd daarvoor beloond met zijn debuut in het Nederlands elftal. Koopmeiners is pas 22 jaar, maar nu al dé sterkhouder bij AZ. Als aanvoerder draagt hij zonder problemen alle last op zijn schouders en blijkt hij dit jaar ook nog eens een goede doelpuntenmaker. De middenvelder sloeg dit seizoen al negen keer toe in de eredivisie.

Philipp Max

Veruit de meeste aandacht ging uit naar de komst van landgenoot Mario Götze, maar in zijn schaduw ontpopte Philipp Max zich in enkele maanden tijd tot een van de beste verdedigers van de eredivisie. Daarvoor mag een dikke pluim naar de technische leiding van PSV, die de vaste Bundesliga-klant Max oppikte bij FC Augsburg. Met drie treffers en zes assists bewees hij voor de winterstop uitstekend zijn waarde.

Calvin Stengs

Worstelt de laatste weken wat met zijn vorm, maar mag op oudjaarsavond met een glas champagne in de hand terugblikken op een mooi jaar. Stengs was het creatieve brein van AZ, dat zich vanwege het coronavirus een mogelijke landstitel door de neus geboord zag worden. Desondanks groeide de linkspoot uit tot vaste waarde in de selectie van Oranje en lijkt de kans op EK-deelname groot.

Dusan Tadic

Volledig scherm Dusan Tadic. © Pro Shots / Toon Dompeling De kritiek was dit jaar niet altijd even mals op Dusan Tadic, die met name afgelopen seizoen beduidend minder trefzeker was dan zijn topscorersjaar van daarvoor. Toch kan de aanvoerder van Ajax dit seizoen opnieuw aardige statistieken overleggen: de Serviër was dit kalenderjaar betrokken bij zestien goals in 21 eredivisiewedstrijden. Tadic verhuist dit seizoen geregeld van positie, maar laat nog altijd zien van onschatbare waarde te zijn voor Erik ten Hag.

Oussama Tannane

Groeide de laatste jaren uit tot hoofdpijndossier van menig coach. Dat Tannane technisch een van de betere spelers van de Nederlandse velden is, staat buiten kijf. Zijn soms opvliegende karakter stond dat de laatste jaren echter regelmatig in de weg. Dit seizoen lijkt Tannane echter getemd door coach Thomas Letsch. De Marokkaanse middenvelder is de belangrijkste speler in de ploeg die knap de top uitdaagt. Wil je na de jaarwisseling nog eens écht genieten? Zet de tv aan en kijk naar Tannane, smaakmaker pur sang.

Joey Veerman

Wisselde goede en slechte wedstrijden af, maar behoort tot een van de revelaties van 2020. De middenvelder, die doorbrak bij FC Volendam, vormde in de eerste veertien speelronden een dodelijk tandem met naamgenoot Henk Veerman. De Veermannetjes hielpen SC Heerenveen aan een puike seizoensstart. De laatste weken verloren de Friezen de aansluiting met de bovenste plekken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.