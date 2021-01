Dumfries complimenteert Volendam: ‘Ze speelden verschrikkelijk goed’

PSV kwam dinsdagavond goed weg tegen FC Volendam. In de eerste helft vuurde de thuisploeg zes schoten op het doel van Lars Unnerstall af, maar gescoord werd er niet. PSV sloeg in de tweede helft wel toe en bekerde dankzij een 0-2 overwinning door. ,,Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen", zei Dumfries na afloop.

De rechtsback heeft geen verklaring voor de slechte eerste helft. ,,We waren slordig aan de bal en zaten niet goed in de duels. Zij waren de bovenliggende partij", legt hij uit. ,,Maar in de beker weet je dat het alle kanten op kan gaan. Wij herstellen ons in de tweede helft goed en dat is ook een compliment waard.”

Ook over de tegenstander is de aanvoerder van PSV complimenteus. ,,Ze hebben het heel goed gedaan. In de eerste helft speelden ze verschrikkelijk goed met veel energie. Tegen het einde van de wedstrijd zie je dat de ruimtes groter worden en wij gevaarlijker worden. Dan maken wij de kansen gelukkig wel af", aldus Dumfries, die de 0-2 binnenschoot. Hij werd neergehaald in het strafschopgebied en ging vervolgens zelf achter de bal staan. ,,Hij raakte mij echt. Hij raakte mijn teen.”

De volgende tegenstander van PSV is nog niet bekend, maar wat al wel vaststaat is dat de Eindhovenaren een uitwedstrijd spelen. ,,Het belangrijkste in de beker is om door te gaan. Het is dit jaar wel weer tijd om de beker te winnen, ja.”