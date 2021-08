Dumfries dicht bij overstap van PSV naar Inter: speler zelf al akkoord met Italiaans kampioen

BESCHOUWING Grote aftellen is begonnen voor mysterieus Go Ahead Eagles wat voordeel van de twijfel verdient

8 augustus De alleraardigste 0-2 zege op de Belgische tweedeklasser KMSK Deinze vormt het sluitstuk van een rommelige voorbereidingsperiode van Go Ahead Eagles. Vrijdag gaat het om het ‘echie’ als de Deventer ploeg bij de rentree in de eredivisie SC Heerenveen ontvangt in de Adelaarshorst. Is de formatie van trainer Kees van Wonderen klaar voor het nieuwe seizoen? De eerste bevindingen na vijftig dagen voorbereiding.