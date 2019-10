Dumfries draagt zege op aan Ihattaren: ‘We zullen hem goed opvangen’

Het lukte de gedeelde koploper van de eredivisie toch pas na rust om het verschil te maken met VVV. ,,Ik denk dat het veldspel in de eerste helft goed was en dat we het balletje ondanks de stand goed lieten lopen. Misschien kon het tempo na rust nog wel iets omhoog, maar goed.‘’



Nadat Dumfries na een uur spelen aangever was bij de openingstreffer van Steven Bergwijn, waren even later de rollen omgedraaid. ,,Je weet dat als Bergwijn eenmaal los is, je er snel bij moet zijn. Het was een goede voorzet en een goede goal. Ik zit er goed in. Het voelt goed en nu moet ik deze lijn doortrekken.‘’



De rechtsback had na de wedstrijd ook nog wat bemoedigende woorden over voor Ryan Thomas, die na lang blessureleed als invaller eindelijk zijn debuut maakte voor PSV. ,,Fantastisch dat hij terug is. We zijn heel blij dat hij zijn debuut heeft gemaakt en we gaan van hem genieten.‘’ Lachend: ,,Alleen zijn speech zojuist in de kleedkamer kon wel wat beter.‘’