Dumfries: Een bepalende rol bij PSV, dat eis ik nu van mezelf

Door Maarten Wijffels



Een weekje of twee vakantie. Dat was genoeg voor Denzel Dumfries om alweer ‘veel zin’ te krijgen in een nieuw seizoen. Het trainingskamp van PSV in de bergen van Verbier is amper begonnen of de rechtsback dendert deze dinsdagmorgen alweer langs de lijn naar voren. Aanvallend nog vaker direct betrokken zijn bij doelpunten, dat is één van zijn persoonlijke doelstellingen voor dit jaar. ,,Afgelopen seizoen was ik rechtstreeks bij tien goals betrokken. Dat was oké, maar drie goals kwamen wel pas in de laatste vijf duels van het seizoen. In het begin van het seizoen vond ik dat ik te weinig aandeel had.’’



In algemene zin heeft hij tegen zichzelf gezegd: gezien de ontwikkeling die je de afgelopen jaren hebt doorgemaakt, ook voorheen bij Sparta en bij Heerenveen, moet je nu een bepalende rol gaan spelen in het elftal. Dumfries: ,,Dat mag ik eisen van mezelf. Of nee, schrijf maar op: dat moet zelfs.’’