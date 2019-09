Dumfries en De Roon kunnen echt wel wat

Fotoserie Oranje traint in Tallinn

8 september Met de prachtige uitzege op Duitsland (2-4) nog helder op het netvlies wil het Nederlands elftal morgenavond een nieuwe horde op weg naar het EK van volgend jaar in twaalf landen nemen. In Tallinn wacht een ontmoeting met Estland, op dit moment met nul punten de hekkensluiter van groep C van het kwalificatietoernooi voor de Europese eindronde. Vanmiddag was er een training in Tallinn. Een fotoserie.