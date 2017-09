'Dumfries is een goede speler, maar hij speelt nog niet bij Real Madrid'

In fysiek opzicht is het een oneerlijke strijd; Dumfries tegen Luigi Bruins, hoogstwaarschijnlijk zijn directe opponent. De hangende linksbuiten van Excelsior is kleiner, trager, minder sterk. ,,So what? Voetbal is geen wedstrijdje gewichtheffen of sprinten”, countert Bruins. ,,Dit is een ander spelletje. Hij is niet de eerste grote tegenstander tegen wie ik sta, en ook niet de eerste snelle. Natuurlijk, het is een goede speler. Maar hij speelt nog niet bij Real Madrid.”



Nog niet? ,,Nou ja, wie weet. Ik zeg niet dat hij daar wel komt als hij zo door blijft gaan, maar hij is natuurlijk wel goed bezig.”