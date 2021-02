Dumfries kookt van woede na clash met Tadic: ‘Je moet niet over mijn moeder praten’

,,Ik wil niet met een vinger gaan wijzen, maar je moet niet over mijn moeder gaan praten", verklaarde Dumfries zijn woede voor de camera van ESPN. ,,Je mag mij uitschelden, dat is prima. Maar niet over mijn moeder praten. Dat moet je gewoon niet doen. Dat hoort niet op een voetbalveld thuis, dat hoort nergens thuis", verklaarde de PSV-captain na afloop.



Bekijk hier de samenvatting van PSV - Ajax (Premium)



De frustraties liepen ook na het laatste fluitsignaal nog hoog op nadat PSV - Ajax in een 1-1 gelijkspel was geëindigd. ,,Natuurlijk is dat frustrerend", zei Dumfries, die donderdag tegen Olympiakos ook al een late goal om de oren had gekregen. ,,Je denkt eerst dat je de 2-0 maakt (een goal van Yorbe Vertessen werd afgekeurd, red.) en dan denk je dat de wedstrijd gespeeld is. Dan doet het pijn als het in de laatste minuut weer fout gaat.”



Dumfries maakte zelf de handsbal die leidde tot de penalty voor Ajax: ,,Het was wel een handsbal, ja. Ik probeerde er alles aan te doen, want als ik het niet deed, lag de bal er ook in. Super zonde dat het niet onze kant op valt. We hebben op het randje gespeeld, proberen elkaar uit de wedstrijd te halen en zijn mannen onder elkaar. Ik ben niet snel boos, maar dit kon gewoon niet", kwam de PSV-captain nog eens terug op de woorden van Tadic.