Dumfries kraakt PSV na spektakelstuk: ‘De weg kwijt? Zo kun je het wel zeggen’

PSV speelde voor rust uitstekend en kwam op een 0-1 voorsprong, maar stortte na rust volledig in. Heerenveen kwam met 2-1 voor, maar in een knotsgekke slotfase werd het via invaller Joël Piroe alsnog 2-2. Wat er allemaal was gebeurd, was na afloop de openingsvraag aan Dumfries. ,,Tja, zeg jij het maar...”, verzuchtte hij. ,,Waren we de weg kwijt? Zo kun je het wel zeggen, ja.”

Hij zag PSV voor rust goed voor de dag komen. ,,We domineerden in de eerste helft, in de tweede helft zag je dat de energie minder werd in het team. We kwamen overal te laat, dan roep je het over jezelf af.” Of het puntenverlies kwam door fysieke ongemakken? ,,We moeten allemaal honderd procent geven. In de eerste helft zag je dat, in de tweede niet. We moeten in de spiegel kijken. Het lag niet aan fitheid, maar aan onszelf. Wat we in de eerste helft goed deden, lieten we in de tweede helft na. We hadden op voorhand hier gewoon moeten winnen.”