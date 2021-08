Dumfries naar Inter: PSV haalt 15 miljoen euro binnen

Nieuwkomer Feyenoord Svensson en Midtsjø gaven Aursnes positief advies over Slot: ‘Spelen in deze entourage lijkt me geweldig’

11 augustus Fredrik Aursnes (25) steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. De middenvelder, die gisteren een driejarig contract tekende bij Feyenoord, wil belangrijk worden in de Kuip. Dat zei hij vanmiddag bij zijn officiële presentatie in De Kuip. ,,Ik ga mijn best doen om hier te slagen.”