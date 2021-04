Dumfries tevreden na zege: ‘Van onze kant was het gewoon goed’

Liefst viermaal scoorde PSV tegen FC Groningen, maar de VAR keurde drie treffers af. ,,Toch denk ik dat het een verdiende overwinning is, want het was van onze kant gewoon goed’’, aldus Dumfries voor de camera van ESPN. ,,Voor rust ging het wat moeizamer. We controleerden de wedstrijd wel, maar we hadden te weinig diepte. Daardoor kwamen we tot weinig kansen.’’