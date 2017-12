Duo Sol-Ogbeche is Heracles te machtig

Na 21 minuten stonden de Tilburgers al met 3-0 voor tegen de verbouwereerde Tukkers. Nadat Bartholomew Ogbeche in de tweede minuut al een grote kans miste, was het even later wel raak. Ben Rienstra zette voor, Fran Sol tikte de bal achter zijn standbeen langs fraai binnen: 1-0.



Willem II zakte niet terug maar bleef gas geven, wat in de dertiende minuut in de tweede treffer resulteerde. Thom Haye gaf een afgemeten voorzet op Ogbeche, die hard raak kopte: 2-0. De Nigeriaan die vorige week tegen VVV (3-3) drie keer scoorde voor de Tricolores, prikte in de 21ste minuut al zijn tweede doelpunt van deze avond binnen. Fran Sol zag zijn maatje voorin goed vrij staan en een simpel schuivertje was voldoende om Heracles-doelman Bram Castro voor de derde keer kansloos te laten: 3-0.



In het restant van de eerste helft werd er niet meer gescoord, maar viel er nog genoeg te beleven. Willem II-doelman Mattijs Branderhorst bracht nog een keer op spectaculaire wijze redding en aan de andere kant waren er kansen voor Ismail Azzaoui en Thom Haye om de voorsprong uit te breiden.



Na rust ging Heracles anders voetballen. Met Vincent Vermeij en Tim Breukers in de ploeg in plaats van Brandley Kuwas en Kristoffer Petterson gingen de bezoekers op zoek naar treffers. Maar Willem II hield, zonder achteruit te lopen, de tegenstander ver van het doel van Branderhorst. De ruime voorsprong kwam slechts zelden in gevaar. En met wat meer overtuiging in de schoten was de score nog opgelopen in Tilburgs voordeel.



In de slotfase deed Heracles uiteindelijk nog iets terug via invaller Jakubiak. De drie punten kan Willem II goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. De ploeg tankte bovendien zelfvertrouwen met de derby tegen NAC nu op het programma.