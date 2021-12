Dusan Tadic begrijpt beslissing arbiter niet: ‘Ongelofelijk, dat was toch een goal?’

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic was na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Willem II (5-0) tevreden over het optreden van zijn ploeg, maar op een beslissing van de scheidsrechter was hij kritischer. ,,Ongelofelijk, dat was toch een goal”, refereerde Tadic bij ESPN naar de afgekeurde treffer van Sébastian Haller.

Scheidsrechter Edwin van de Graaf werd door de VAR naar de kant gehaald toen Ajax feestvierde om de goal van Haller. De spits zou buitenspel hebben gestaan, maar op de beelden is te zien dat een speler van Willem II de bal in de voeten van Haller tikt.

,,Ik wilde er doorheen dribbelen. De verdediger maakt vervolgens een fout. Dit was een doelpunt”, aldus Tadic. De aanvoerder van de koploper kwam ook nog even terug op eerdere wedstrijden in de eredivisie waarin Ajax punten liet liggen. ,,Als je zo snel de 1-0, 2-0 en 3-0 maakt, wordt het makkelijker. We hebben onze les geleerd tegen Go Ahead, Heracles en Utrecht. Er was meer beweging, meer tempo met de bal. Dan is het makkelijker en is het mooier om naar Ajax te kijken.”

Ten Hag

Ajax-trainer Erik ten Hag had complimenten over voor zijn team. ,,We hebben de tegenstander overklast. Dat is goed. We hebben ze geen moment het gevoel gegeven dat er iets te halen was”, aldus Ten Hag bij ESPN. ,,Er was ontzettend veel beweging. De afstemming tussen afzender en ontvanger kan nog beter, daar moeten we aan werken. Maar daar zit duidelijk progressie in, dat zien we ook terug.”

Steven Berghuis begon op de bank bij Ajax. ,,Hij is voor de tweede keer vader geworden”, zei Ten Hag. ,,En hij had eergisteren een lange nacht in het ziekenhuis. Hij heeft woensdag ook niet getraind en we hebben met Davy Klaassen een goede vervanger. We zijn de maand december goed begonnen. Dit moeten we volhouden.”

Volledig scherm Erik ten Hag. © Pro Shots / Jasper Ruhe