Dylan Vente leidt Feyenoord met hattrick langs amateurs

Een bescheiden ploeg die aanvankelijk de bal echt zelden langer dan drie seconden in de ploeg wist te houden. Een ploeg ook die al in de openingsfase wist dat een reuzenstunt er niet in zat. De voorzet van Mo El Hankouri werd simpel binnen getikt door spits Dylan Vente (0-1). Hoewel, na ruim een halfuur stond aanvoerder Thijs van Pol opeens oog in oog met keeper Vermeer. De bank van Gemert stormde al juichend het veld in, maar Van Pol schoot naast.



Verder was het vooral kijken naar keeper Bono Barten van Gemert, tot voor kort nog doelverdediger in de vierde klasse van het amateurvoetbal. Barten was op slag van rust kansloos bij een gekruld afstandsschot van Orkun Kökcü, de technisch begaafde aanvallende middenvelder van Feyenoord.