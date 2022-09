Edwin van der Sar gaat zijn contract bij Ajax verlengen, directeur wil tot 2025 blijven

,,Ik heb de afgelopen tien jaar erg veel meegemaakt bij Ajax", aldus Van der Sar. ,,In die jaren zijn we met de club gegroeid op vele vlakken. Het internationale aanzien is met name dankzij de prestaties van ons eerste elftal enorm toegenomen. Er zit een fantastische organisatie achter die dat mede mogelijk maakt.”

,,Ons doel is structureel onderdeel uitmaken van de internationale top. Vanaf 2024 verandert de opzet van de Europese toernooien en wij willen jaarlijks meedoen aan de veranderde Champions League. Die reis is nog niet ten einde en ik wil daar graag mijn bijdrage aan blijven leveren. Ik werk dagelijks met enthousiaste collega’s die de lat ook steeds hoger willen leggen. Niet alleen bij het eerste elftal maar ook op kantoor, bij de jeugdopleiding en bij de Ajax Vrouwen. Het stadion is altijd vol en de groei van de verkoop van de verschillende Ajax-shirts aan jong en oud in binnen- en buitenland is ongekend. We voelen uit en thuis veel support van onze fans. Genoeg redenen om de komende jaren mijn ziel en zaligheid te blijven inzetten voor de club.”