Edwin van der Sar opgelucht dat ‘hectische’ transferperiode erop zit: ‘Leuk wil ik het niet noemen’

Het liefst zou Ajax de Braziliaanse smaakmaker niet van de hand doen. ,,In een ideale wereld houd je de selectie bij elkaar. Maar daarin leven we niet en zeker niet in Nederland", stelt Van der Sar, die terugkijkt op de verkoop van Antony, die hoe dan ook wilde vertrekken toen Manchester United zich meldde. Hij weigerde om nog voor Ajax in actie te komen.

,,Zijn gedrag was geen reden om hem te verkopen", vertelt de algemeen directeur van Ajax. ,,Natuurlijk, spelers die recalcitrant gedrag vertonen, kan je er niet bij hebben en moet je ten strengste afkeuren. Een prestatie lever je met 22 man. Maar uiteindelijk kunnen de bedragen die geboden worden een omslagpunt bereiken. Voetbal staat op één, maar we zijn ook een bedrijf.” Dus ging Antony alsnog.

De rol Van van der Sar is, stelt hij, iets veranderd ten opzichte van de vorige transferperiodes. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar vormden voor het eerst een duo als technisch directeur. ,,Mijn rol is iets intensiever geweest. Zeker bij de grote transfers, maar eigenlijk niet anders dan doen bij de verkoop van Matthijs (de Ligt, red.) en Frenkie (de Jong, red.). Als je de contacten hebt, moet je ze ook benutten.”

Van der Sar is blij dat de transferdeadline is verstreken. ,,Sommigen gaan hier heel lekker op. Ik niet. Ik ben gebaat bij rust en regelmaat.” En onrustig was het in Amsterdam, met op de valreep nog de komst op huurbasis van Lucas Ocampos. ,,Daarom zou ik de transferperiode liever hectisch, fascinerend en uitdagend willen noemen. Maar ik ben wel blij dat het er opzit.” Nu kan trainer Alfred Schreuder toewerken naar het grote doel: overwinteren in Europa en kampioen worden van Nederland.