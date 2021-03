Een jaar coronavoetbal: wie maakte de laatste goal in vol stadion?

Samenvatting FC Twente zet dramati­sche thuisreeks voort tegen Willem II

6 maart Het thuisvoordeel in de eredivisie is al geruime tijd niet aan FC Twente besteed. De Tukkers wisten in de lege Grolsch Veste ook niet van degradatiekandidaat Willem II te winnen en speelde met 1-1 gelijk. Daardoor wacht de club uit Enschede nog altijd op de eerste competitiezege op eigen veld sinds eind oktober. Willem II daarentegen is nu drie eredivisieduels op rij ongeslagen, maar de degradatiezorgen zijn nog altijd groot in Tilburg.