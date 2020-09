Eenvoudige zege FC Twente op inspiratieloos Fortuna Sittard

Door Leon ten Voorde



FC Twente kende een flitsende start van het seizoen. Eerst was daar het indrukwekkende vuurwerk van buiten de stadion, gevolgd door het knallende vuurwerk op het veld. In de eerste acht minuten forceerde de ontketende thuisploeg al vier hoekschoppen, in de negende minuut was het raak. De offensieve linksback Jayden Oosterwolde speelde Queensy Menig knap vrij en de buitenaanvaller krulde de bal daarna in de verre hoek: 1-0. De achtduizend supporters vergaten even alle coronaprotocollen en gingen uit hun dak.



FC Twente had binnen een kwartier al op 2-0 moeten staan. Nadat doelman Alexei Koselev een schot van Vaclav Cerny niet onder controle kreeg, kwam de bal bij Jesse Bosch. Die behield het overzicht en gaf Danilo een niet te missen kans, maar de Braziliaan miste voor open doel.