‘Eerst vakantie en dan lekker naar Barcelona’

Frenkie de JongVerlies in Porto of niet, het was het seizoen van Frenkie de Jong (22), die internationaal doorbrak. Over een kleine maand wil hij bij FC Barcelona de volgende stap te zetten in zijn stormachtige ontwikkeling.

Door Mikos Gouka

Frenkie de Jong omschreef zijn seizoen tegenover een buitenlandse journalist als een amazing journey. Maar, zo voegde hij er later in het Nederlands aan toe, wel eentje met twee dompers. ,,En dan was die nederlaag met Ajax in de halve finale van de Champions League wel veel erger. Iedereen die daarbij was, gaat dat nog heel lang voelen.’’

Quote Het was voor Ajax en Oranje een mooi seizoen. Frenkie de Jong Maar ook het verlies tegen de sluwe Portugezen in Porto zondagavond zat hem dwars. ,,Ook pijnlijk, maar een EK of WK is anders.’’



De Engelsen omschreven zijn prima spel tegen Engeland in de halve finale nog fraai met Frenkie de Jong was running the show. Maar bondscoach Fernando Santos liet dat in de finale niet gebeuren, De Jong kon zijn stempel niet drukken.

,,Maar als je mij vorige zomer had gezegd dat ik dit allemaal zou meemaken in één seizoen, dan had ik er meteen voor getekend’’, aldus De Jong. ,,Het was toch een mooi seizoen. Voor het hele Nederlandse voetbal was dit uiteindelijk een positief jaar. Weet je wat het is, het is leuk om lof te krijgen. Maar ik heb mensen om me heen verzameld die kritisch meekijken en zien waar het allemaal nog beter kan en moet. Ik wil gewoon mooi voetballen en vooral winnen.’’

Presentatie

Volledig scherm © EPA En daar zullen ze in Catalonië ook met hem aan gaan werken. De Jong gaat deze week met zijn vriendin op vakantie. Daarna trekt hij er nog even op uit met zijn broertje en enkele vrienden. En dan staat de verhuizing naar Spanje op het menu. Een kleine maand heeft hij vrij alvorens hij zich bij het grote Barcelona dient te melden, daar waar iedereen in de schaduw staat van Lionel Messi. ,,De vakantie is lekker, maar het seizoen is zo snel voorbijgegaan. We hebben zoveel wedstrijden gespeeld. Het voelde nooit als ‘wat is het lang en wat is het zwaar’. Maar nu het vakantie is, voelt dat ook wel fijn. Daarna lekker naar Barcelona. Nog niet alles is geregeld voor mijn vertrek naar Spanje, maar wel veel. Er komt een presentatie, maar wanneer is nog onduidelijk.’’