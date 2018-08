Eerste 'Avondje NAC' eindigt in een groot feest

Twee assists van Mikhail Rosheuvel, eentje vlak voor en eentje vlak na rust, staan aan de basis van de eerste competitiezege van NAC. Mitchell te Vrede met het hoofd en Karol Mets met een subtiel tikje rondden het voorbereidende werk van de rechtsbuiten kundig af. De Graafschap werd uiteindelijk met een 3-0-nederlaag naar de Achterhoek gestuurd.



En dat allemaal na een slaapverwekkende eerste helft waarin NAC buiten een schot van Mounir El Allouchi weinig klaar maakt. De bezoekers stellen daar twee schoten van Stef Nijland tegenover, beide keren heeft debutant Arijanet Muric twee pogingen nodig om de bal klemvast te pakken. Het inbrengen van Muric gaat ten koste van Mark Birighitti die op de nominatie staat om te vertrekken. Zoals zich vrijdag reeds aankondigde, is ook Fabian Sporkslede geslachtofferd na de uitglijder in Alkmaar. Zijn vervanger Arno Verschueren houdt zich in tegenstelling tot de andere keren dat hij als rechtsback werd gebruikt nu wel staande.



Aanvallend heeft NAC, ondanks het inbrengen van Luka Ilic voor Gervane Kastaneer, aanvankelijk moeite om openingen te creëren. Mikhail Rosheuvel komt keer op keer in een doodlopende steeg uit. Totdat hij twee minuten voor de pauze vanaf de rechterkant met rechts met een afgemeten voorzet het hoofd van Te Vrede bereikt. De spits wint het luchtduel en kopt de bal overtuigend tegen de geel-zwarte touwen.



Te Vrede

De treffer van Te Vrede is de eerste doelpoging tussen de palen van de thuisploeg. Én de eerste keer in anderhalve wedstrijd dat de spits in stelling wordt gebracht. Te Vrede is scherp, altijd aanspeelbaar, houdt de bal goed vast, kan in de dekking met de rug naar het goal worden aangespeeld en fungeert zodoende als de targetman die het elftal zo hard nodig heeft. Na een uur spelen draait hij slim van zijn bewaker weg, zijn inzet gaat net langs de verkeerde kant van de paal.



Een aparte vermelding verdient ook Anouar Kali. De terriër ondersteunt de centrale verdedigers in de opbouw, legt diepte in het spel, coacht zijn teamgenoten en gooit er, waar nodig, een sliding of tackle uit. In een wedstrijd als tegen het kwaliteitsarme De Graafschap is hij de ideale verbindingspeler die de trainer in hem ziet. De publiekwissel in de blessuretijd is meer dan verdiend. Kali's compagnon op het middenveld Gianluca Nijholt doet halverwege tweede helft iets wat hij zelden doet; scoren. De linkspoot glijdt bij de tweede paal een indraaiende voorzet van Ilic, na een kort genomen hoekschop, zomaar binnen.



Met de riante 3-0-zege op De Graafschap, dat vorige week verrassend Feyenoord pootje lichtte, revancheert NAC zich voor de afstraffing tegen AZ en poetst het een groot deel van het negatieve doelsaldo weg. Over week ontvangen de Bredanaars Excelsior dat zonder de geschorste spelmaker Luigi Bruins zal aantreden.



NAC - De Graafschap 3-0 (1-0) - 43. Te Vrede 1-0, 49. Mets 2-0, 65. Nijholt 3-0.

Toeschouwers: 18.700

Geel: Abena, Owusu (De Graafschap)

Opstelling NAC: Muric; Verschueren, Koch, Mets, Leigh (70. Sporkslede); Kali (90. Reuvers), Nijholt; Rosheuvel, Ilic (80. Fernandes), El Allouchi; Te Vrede.