Eerste competitieverlies onmachtig Ajax in aanloop naar CL-kraker

Willem II stunt in ArenaAjax heeft tegen alle verwachtingen in de eerste nederlaag in de eredivisie geleden. In de Johan Cruijff Arena sloeg stuntploeg Willem II toe (0-2).

Een onwennig beeld in de Johan Cruijff Arena als scheidsrechter Bjorn Kuipers affluit. Na al die makkelijke potjes van Ajax waarin het in de eerste helft al de tegenstander overrompelt, kijken de fans elkaar nu eens aan. Staat dat nu echt op het scorebord? Ja, het staat er echt. 0- 2 verlies in het stadion waar Ajax zeker in de eredivisie totaal niet gewend is om te verliezen. De laatste keer was ruim twee jaar geleden tegen FC Utrecht toen Ajax’ succescoach Erik ten Hag nog de trainer was van de tegenstander.



Ajax speelt dus niet als de machine die het dit seizoen zo vaak juist wel is. Verre van. Op het middenveld heeft Lisandro Martínez de nodige moeite om het spel te versnellen. Maar eigenlijk heeft niemand bij Ajax zijn dag. Het is te lang wachten ook op individuele acties, het wapen waar Ajax altijd over kan beschikken als het niet draait. In dat opzicht was ook het gemis van Quincy Promes een factor. De speler die de laatste maanden zo soepeltjes scoort. Hij kampt met een kuitblessure. Ajax stoomt hem klaar voor de beslissende wedstrijd dinsdag in de Champions League tegen Valencia.

Daar hebben de Amsterdammers, die voor rust nauwelijks kansen creëren, nu niets aan. Het wordt dus onwennig als Willem II vlak voor rust brutaal op voorsprong komt. Oud-Ajacied Ché Nunnely is rap en wordt door Sergiño Dest, die de voorkeur krijgt boven Noussair Mazraoui, neergelegd. Mike Ndayishimiye, toch al één van de smaakmakers bij de Tilburgers, schiet raak.

De laatste weken wordt hardop de vraag gesteld: wie daagt Ajax nu eens uit? Is die ploeg er wel in de eredivisie? En ook: waarom leggen ploegen zich bij voorbaat al neer bij een nederlaag? Willem II, na vanavond de dappere nummer drie van de eredivisie, doet dat laatste zeker niet. Na rust begint Ajax met de energie die het voor die tijd miste. De Johan Cruijff Arena gaat er nog eens achter staan om de eerste nederlaag van het seizoen te voorkomen. Ten Hag grijpt in en haalt de tegenvallende Noa Lang naar de kant. Door de blessures van Promes en ook David Neres is de keuze aanvallend wel beperkt. Siem de Jong komt in het veld om nog iets te forceren.

Donny van de Beek pegelt net naast. Maar Ajax heeft zichzelf in een positie genesteld die het zo ongewoon is. Gehaast gaat de ploeg op zoek naar minimaal een puntje en laat daarmee automatisch veel ruimtes voor de snelle aanvallers van Willem II. En precies van dát gevaar maken de Tilburgers uitstekend gebruik. Invaller Damil Dankerlui, ook een ex-Ajacied, schuift na weer een counter de 0-2 binnen.

Eeuwigheid

Voor de laatste nederlaag van Ajax in de eredivisie moeten we gevoelsmatig een eeuwigheid terug. De werkelijkheid is: 17 maart van dit kalenderjaar verloor het voor het laatst in Alkmaar van AZ. Ajax is dit seizoen vlak voor een belangrijke wedstrijd in de Champions League vaker niet bij de les. Steeds repareerde de ploeg dat nog op tijd. Zo bezien moest het ook een keer fout gaan.

AZ kan de achterstand op Ajax vanavond in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle op drie punten brengen. Mét de wetenschap dat volgend weekend de topper AZ-Ajax op het programma staat. Ligt de strijd om de landstitel dan weer helemaal open?

