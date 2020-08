Eerste officiële wedstrijd in 172 dagen: FC Eindhoven wint bij Jong Utrecht

Lange tijd waren Jong AZ - Cambuur (0-3) en Jong FC Utrecht - NEC (1-2) op maandag 9 maart de laatste officiële wedstrijden in het Nederlandse profvoetbal. Net als in België en Frankrijk werd het vorige seizoen niet afgemaakt vanwege het coronavirus, maar vanavond is het nieuwe seizoen wel van start gegaan.



De eerste goal van dit seizoen kwam op naam van de negentienjarige linksbuiten Kaj de Rooij, die na elf minuten spelen de 0-1 maakte namens FC Eindhoven. In de 53ste minuut maakte Jong Utrecht-aanvaller Tim Pieters de 1-1. De achttienjarige aanvaller speelde eerder in de jeugd van FC Utrecht, maar was afgelopen seizoen succesvol bij de amateurs van USV Hercules (Derde Divisie zondag) en is nu weer terug. Lorenzo van Kleef maakte in de 70ste minuut vanaf elf meter de winnende 1-2 namens FC Eindhoven, de ploeg van coach Ernie Brandts. Van Kleef deed dat na een onhandige overtreding van doelman Fabian de Keijzer op Hugo Botermans.