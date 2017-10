Eerste thuiszege helpt Willem II omhoog

Met de debuterende keeper Mattijs Branderhorst onder de lat ging Willem II zondagmiddag tegen FC Twente op zoek naar de tweede overwinning van het seizoen en de eerste in eigen huis. Het werd een geslaagde missie; de Tricolores wonnen met 3-1.



De Tilburgers begonnen aardig aan de eerste helft, maar het niveau werd aan beide kanten minder en minder. Kansen ontstonden er nauwelijks. Toch werd er gescoord. FC Twente via een strafschop, die werd gegeven omdat Willem II-aanvaller Fran Sol FC Twente-speler Thomas Lam ongewenst 'omarmde' bij een vrije trap van de Tukkers. Oussama Assaidi schoot raak vanaf elf meter. De ruststand leek 0-1 te worden, maar in de extra tijd wist Fran Sol zijn fout goed te maken. Jop van der Linden krulde een hoekschop tot bij de tweede paal, waar de spits ongehinderd binnenknikte: 1-1.



Willem II-trainer Erwin van de Looi besloot in de rust om Jordy Croux in de kleedkamer te laten ten faveure van Ismail Azzaoui. Dat bleek een gouden wissel, want na een kwartier was het al raak voor de Wolfsburg-huurling. Fran Sol had op doel kunnen koppen, maar besloot Ben Rienstra te bedienen. Twente-keeper Brondeel zat er echter tussen, maar legde de bal voor de voeten van de instormende Azzaoui, die hard raak schoot: 2-1.



FC Twente voerde de druk vervolgens wel op, maar maakte het Mattijs Branderhorst zelden echt lastig. Ook Willem II kreeg geen grote kansen meer, tot de blessuretijd was aangebroken.



Linksback Kostas Tsimikas vond Fran Sol, die onmogelijk kon missen: 3-1. Zo verdubbelt Willem II z'n puntenaantal en heeft aansluiting met een aantal andere ploegen in het rechterrijtje.