Eerste van twee inhaalduels voor Sparta: komen Rotterdammers van laatste plaats af?

Met video PSV na dramati­sche slotfase uit Conference League gekegeld door Leicester City

PSV weerde zich uitstekend tegen Leicester City en leek lang op koers voor een plek in de halve finale van de Conference League. In het laatste kwartier van de wedstrijd in Eindhoven ging het echter helemaal mis. De 1-2 nederlaag betekent een einde aan het Europese avontuur van de Brabanders.

15 april