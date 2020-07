Eerste wedstrijd met publiek: ‘Kun je juichen en zingen los zien van voetbal?’

SC Cambuur was gisteren de eerste Nederlandse profclub die een voetbalwedstrijd met publiek afwerkte, tegen ONS Sneek (11-0). Voor supporters is het, zelfs in een oefenpotje, wennen om niet te juichen en te zingen na een doelpunt.

Trainer Henk de Jong van Cambuur stipte gisteren de symboliek al even aan. Zijn club was de laatste ploeg die in actie kwam vóór dat de coronacrisis het Nederlandse voetbal lamlegde. Gisteren was Cambuur de eerste ploeg die weer een oefenwedstrijd met publiek (250 supporters) speelde. En: Michael Breij was de laatste speler die in het Nederlands betaald voetbal scoorde voor de coronastop, op 9 maart tegen Jong AZ (0-3), en drie keer raden wie gisteren tegen hoofdklasser ONS Sneek de eerste treffer maakte? Juist.

Voetbal met publiek, lange tijd leek dat alleen maar mogelijk in een parallel universum, hopelijk ergens in 2021. Maar met alle rappe versoepelingen is de opmars naar volle stadions ingezet, met het KNVB-protocol als leidraad en volop test cases in de voorbereiding. De bond zet in op een stadionbezetting van 15 tot 35 procent bij de start van het seizoen. Het meest heikele punt onder supporters is het feit dat het in principe niet toegestaan is om te zingen en te schreeuwen, tot aan een stadionverbod aan toe.

Quote De revanchege­voe­lens zijn enorm sterk binnen de hele club en ik persoon­lijk beleef voetbal heel emotioneel. Zoltan Szomoru

En ja, zelfs in een oefenwedstrijd tegen ONS druist dat in tegen de automatische reflex van een voetbalsupporter, zeker een die zijn club al maanden niet meer heeft zien spelen. Cambuurs supporterscoördinator Zoltan Szomoru zat gisteren op de tribunes van het Cambuurstadion en voelde ook de spagaat van fans. Naast applaus was enig rumoer bij een doelpunt goed te horen.

,,De vraag is of je juichen en zingen los kunt zien van voetbal”, vertelt Szomoru. ,,Nu stond er niet zoveel druk op, maar het is wel anders als we in de beker tegen Ajax spelen. Of een normale competitiewedstrijd, want na afgelopen seizoen (Cambuur mocht als riante koploper niet promoveren, red.) voelt elke wedstrijd straks als een finale. De revanchegevoelens zijn enorm sterk binnen de hele club en ik persoonlijk beleef voetbal heel emotioneel. En met mij nog 9000 Cambuur-supporters. Ja, ik ken wel jongens die liever wachten tot het allemaal weer normaal is.”

De tocht naar het stadion zag er gisteren heel anders uit dan normaal. ,,Het kost allemaal extra tijd. De vragen die gesteld moeten worden, de personalia die genoteerd moeten worden zodat je getraceerd kunt worden als er een coronabesmetting wordt geconstateerd”, aldus Szomoru, die goede hoop heeft dat het straks bij de start van de Keuken Kampioen Divisie allemaal anders zal zijn. ,,We acteren op de situatie zoals die nu is. Vanaf 1 augustus mag er al meer publiek aanwezig zijn en ik hoop - en ga ervanuit - dat er nog versoepelingen komen. Er is ook een lobby gaande richting de overheid. Voetbal zonder emotie is heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Maar voor nu is het vooral belangrijk dat we het KNVB-protocol intern bespreken en daarna met alle partijen, ook met een vertegenwoordiging van de supporters, kijken naar een plan richting de toekomst en volle stadions.”

Quote Dit was een mooie generale voor het spelen voor meer supporters. Zoltan Szomoru

Alle aanvullende maatregelen ten spijt, stelt Szomoru, 'dat we heel blij zijn, voert de boventoon’. ,,Twee maanden geleden was er geen enkel vooruitzicht, nu zijn we heel dankbaar dat we weer naar het stadion mogen. Dit was een mooie generale voor het spelen voor meer supporters. Het is jammer dat het zo moet, maar mooi dat dit nu weer kan.”

