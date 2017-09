Eerste zege FC Den Bosch met klinkende cijfers

Boessen had zijn elftal op twee plaatsen gewijzigd in vergelijking met de verloren uitwedstrijd tegen MVV van vorige week (3-0). Op de linksbackpositie had Jonas Heymans plaatsgemaakt voor Jordy van der Winden.Daarnaast was Bart Biemans, in Maastricht nog de vijfde verdediger, achtergebleven op de bank. Boessen viel terug op zijn vertrouwde 4-3-3-formatie en posteerde Oussama Bouyaghlafen als linksbuiten. Het was voor de 19-jarige vleugelaanvaller zijn eerste basisplaats in het betaalde voetbal.



Die bekroonde Bouyaghlafen met een uitstekende eerste helft. In de 26ste minuut bereidde hij op oogstrelende wijze de 2-0 van Niek Vossebelt voor. Met een dubbele schaar glipte hij langs zijn tegenstander Robin Buwalda om de bal daarna perfect voor te zetten. Vossebelt kopte vallend binnen.Zes minuten eerder had Dennis Kaars FC Den Bosch op 1-0 gezet, nadat NEC-doelman Joshua Smits de bal pardoes in zijn voeten speelde. De spits stifte de bal op heerlijke wijze over de Nijmeegse keeper en liet zo zijn eerste doelpunt in het shirt van FC Den Bosch aantekenen.



Na de twee vroege doelpunten had FC Den Bosch de wedstrijd grotendeels onder controle. En als NEC al een keer gevaarlijk werd, dan was er de weer prima keepende Kees Heemskerk om in te grijpen.Vier minuten voor tijd werd het 3-0 toen Muhammed Mert raak schoot na knap voorbereidend werk van Niek Vossebelt en Jeremy Fernandes. Om het Bossche feestje compleet te maken stopte Heemskerk in blessuretijd ook nog eens een strafschop van Arnaut Groeneveld.