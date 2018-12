Effectief ADO moeiteloos langs pover Willem II

ADO Den Haag begon sterk aan de laatste uitwedstrijd van 2018. Met name Melvyn Lorenzen, die als linksbuiten de voorkeur kreeg boven Elson Hooi, en Erik Falkenburg waren voortdurend aanspeelbaar en zorgden ervoor dat ADO op de helft van Willem II kon voetballen. Dat vertaalde zich na 9 minuten in de openingstreffer. Falkenburg speelde rechtsback Giovanni Troupée in de diepte aan, liep zelf door en waar de verdediging van Willem II een hoge voorzet verwachtte, speelde Troupée Falkenburg in de voeten aan. De spits vond vervolgens vanuit de draai knap de korte hoek.



Een klein kwartier later kreeg Nasser El Khayati een enorme kans op de 0-2. Sheraldo Becker hield een hoge voorzet knap binnen en legde terug op de Haagse clubtopscorer, die vrij kon inschieten. Zijn poging met links ging echter hoog over. In het restant van de tweede helft kwam Willem II beter in de wedstrijd en kreeg met name spits Fran Sol een aantal mogelijkheden, maar zijn pogingen misten kracht of richting.



Na rust zette ADO weer aan en dat betaalde zich na een kwartier uit in de 0-2. Een inworp ter hoogte van het Tilburgse zestienmetergebied kwam voor de voeten van Lex Immers, die de bal zuiver in de linkerhoek schoot.



Een minuut in het Haags Kwartiertje werd het zelfs 0-3. El Khayati koos bij een corner vanaf links voor een korte combinatie met Giovanni Troupée, waarna El Khayati de bal feilloos op het hoofd van Immers legde die de verre hoek vond.