Effectief AZ deelt oorvijg uit aan FC Utrecht

In een op papier spannende confrontatie heeft AZ kinderlijk eenvoudig afgerekend met FC Utrecht. Groots voetbalden de bezoekers niet in de Galgenwaard, efficiënt was de ploeg van Arne Slot wel: 0-3.

Een hard schot naast van Sean Klaiber, veel meer was het niet in de eerste twintig minuten van FC Utrecht-AZ. Beide ploegen kwamen vooral voorin moeilijk op gang. Jean-Christophe Bahebeck en Gyrano Kerk grossierden in slechte acties bij de thuisclub, bij AZ was de tandem Myron Boadu-Calvin Stengs lang onzichtbaar. Dat maakte het niet toevallig dat de wedstrijd vrij plotseling uit een dode-spelsituatie werd opengebroken. Teun Koopmeiners, die eerder deze week nog zijn contract bij AZ verlengde, zag zijn vrije trap via de rug van Kerk gelukkig binnen ploffen. Competitietreffer nummer zeven voor de aanvoerder, zijn zes goals hiervoor waren allen penalty’s.

Met de fortuinlijke openingstreffer was het veldoverwicht van AZ geboren. Dat resulteerde ruim vijf minuten later al in de 0-2, via een vleugje individuele klasse van Oussama Idrissi. De linksbuiten speelde zich makkelijk langs Klaiber, liep vanaf de zijkant van de zestien richting doel, en schoof de bal vanuit een lastige hoek knap langs Maarten Paes.

Het wachten was op een antwoord van Utrecht, dat rond de rust nog het meest dreigend was. Vlak voor de pauze leek de thuisclub recht te hebben op een strafschop, maar zowel Björn Kuipers als VAR Pol van Boekel beoordeelden de overduidelijke handsbal van Dani de Wit niet als strafbaar. Direct na rust hadden zowel Bahebeck als Kerk de gelijkmaker voor het inschieten, maar wederom ontbrak het de thuisclub aan een beetje geluk en rust voor de goal.

Voor het sprankje Utrechtse hoop zich daadwerkelijk had uitgemond in een vlam, was het gedaan. AZ counterde Stengs vrij voor het doel van Paes, die vond zijn maatje Boadu, en de spits van de Alkmaarders trakteerde zich op het neusje van de zalm in een absolute droomweek door de derde treffer in een leeg doel te schuiven. Het restant van de wedstrijd voetbalde AZ met ogenschijnlijk gemak uit, zonder ook maar een moment in de problemen te komen. In een wedstrijd waarin Utrecht op drie punten van de Alkmaarders had kunnen komen, werden de verhoudingen voor de thuisclub pijnlijk duidelijk. AZ is voorlopig de onaantastbare nummer twee van Nederland.