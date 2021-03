Effectief Vitesse vindt aansluiting met AZ na knappe overwinning in Utrecht

SamenvattingEen ketser van Utrecht-doelman Eric Oelschlägel bleek een cruciaal moment in een steekspel tussen Vitesse en FC Utrecht. De Arnhemmers deden uiteindelijk goede zaken door met 1-3 te winnen in Stadion Galgenwaard en blijven daarmee in het spoor van AZ.

Tot de 54ste minuut was er niet zoveel aan de hand voor FC Utrecht, dat in de eerste helft wat sterker was dan Vitesse en via Gyrano Kerk, op aangeven van Bart Ramselaar, op 1-0 kwam. Vitesse reageerde perfect en had via een knappe kopbal van Oussama Darfalou maar drie minuten nodig om weer op gelijke hoogte te komen.



Het grootste gedeelte van de eerste helft was een steekspel, met opvallend weinig kansen aan beide helften. Na rust moest duidelijk worden welk team bereid was het meeste risico te nemen. Vitesse werd daarbij in het zadel geholpen door een slecht moment van Utrecht-goalie Eric Oelschlägel, die grabbelde na een relatief eenvoudig afstandsschot van Eli Dasa en in de rebound Darfalou neerlegde. Een duidelijke pingel, die pas na enkele minuten VAR-beraad werd gegeven.

Darfalou benutte zelf de strafschop en Vitesse buitte de fase van de wedstrijd helemaal door uit door drie minuten later via Maximilian Wittek nog ruimer afstand te nemen. Met een fraaie diagonale schuiver van afstand zorgde de Duitser voor 1-3. Daarmee was de wedstrijd in één klap, in een paar minuten tijd, gespeeld.

FC Utrecht miste via Mimoun Mahi en met name invaller Jeredy Hiterman nog kansen op de aansluitingstreffer, en het laatste beetje hoop op een punt kregen de Utrechters op het moment dat oudgediende Riechedly Bazoer zijn tweede gele kaart kreeg. Tot een stormachtige slotfase leidde dat niet en dus blijft Vitesse in het spoor van AZ, en is het gat met Feyenoord inmiddels vier punten. FC Utrecht ziet de top-vijf verder en verder uit zicht raken en moet zich er vooral op richten dat het wel op een positie eindigt die recht geeft op de play-offs voor Europees voetbal.

