Ehizibue helpt PEC aan simpele oefenzege op Duitse club

Nadat PEC Zwolle het geplande oefenduel tegen Sparta afgeblazen zag worden, omdat Dick Advocaat geen trek had in een vriendschappelijke ontmoeting met de een club uit dezelfde competitie, vond de nummer vier van de eredivisie in SportFreunde Lotte alsnog een sparringspartner. In eigen stadion werd al snel duidelijk dat de nummer vier van de eredivisie van de derdedivisionist, die vorig seizoen nog stuntte in het Duitse bekertoernooi, weinig te duchten had. De eerste Zwolse aanval leverde binnen een minuut al een treffer op toen Chris Reher een lage voorzet van Ehizibue in eigen doel werkte. De rechtsback van PEC was in de eerste helft ook aangever bij de doelpunten van Terell Ondaan en Mustafa Saymak.