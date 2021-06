Einde van tijdperk bij Jong Oranje na wanvertoning: ‘Het was een mooie reis’

Voetbal­ster Danique Kerkdijk uit Olst nog een jaar langer bij Brighton and Hove Albion

3 juni Danique Kerkdijk heeft haar contract bij Brighton and Hove Albion met één jaar verlengd. De 25-jarige voetbalster uit Olst gaat haar derde seizoen in bij de club die afgelopen jaar als zesde eindigde in de Women Superleague in Engeland.