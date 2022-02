Eindelijk weer volle stadions: ‘Clubs hebben zware hypotheek op toekomst moeten nemen’

Nederland­se stadions dit weekeinde weer volledig open, volgende week zonder coronapas naar binnen

Voor het eerst in ruim drie maanden mogen de voetbalclubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hun wedstrijden komend weekeinde weer in een vol stadion afwerken. Dat bevestigde Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens een persconferentie over versoepeling van de coronaregels.

20:43