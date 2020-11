Eindelijk weer zege voor NAC na vier nederlagen, Almere blijft koploper

NAC Breda heeft na vier nederlagen op rij weer eens gewonnen. De club uit Breda zegevierde met 4-1 bij MVV in Maastricht. NAC komt door de zege in de eerste divisie op 21 punten, drie minder dan koploper Almere City.

MVV kwam in eigen huis nog wel op voorsprong door een treffer van Koen Kostons. Sydney van Hooijdonk maakte in de 24ste minuut uit een strafschop gelijk. Huseyin Dogan bracht de bezoekers voor rust op 2-1. Meteen na rust zorgde Lex Immers met een intikker de derde treffer van NAC. Invaller DJ Buffonge bepaalde met een schot van afstand de eindstand op 1-4.

NAC werd in oktober getroffen door een golf aan coronabesmettingen. Het verzwakte elftal verloor vervolgens van SC Cambuur, Almere City en NEC in de competitie en van Go Ahead Eagles in de beker. NAC had daarvoor alle zes wedstrijden gewonnen.

Volledig scherm © BSR Agency

Almere City blijft de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van coach Ole Tobiasen was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Jong AZ.

Almere City heeft na elf wedstrijden 27 punten. Cambuur, dat zaterdag tegen Jong Ajax speelt, heeft 5 punten minder, maar ook twee wedstrijden minder gespeeld. Jong AZ staat negentiende met 8 punten.

Doelman Beau Reus hield AZ lang in de wedstrijd, maar was in de 73e minuut kansloos op de kopbal van Damon Mirani uit een vrije trap van Ryan Koolwijk. Mees Kaandorp maakte enkele minuten later de 2-0.

Volledig scherm Damon Mirani viert de 1-0 van Almere. © BSR Agency

NEC verzuimde de vierde plaats weer over te nemen van NAC Breda. De ploeg uit Nijmegen kwam tegen Helmond Sport niet verder dan 2-2 en blijft vijfde. Na de vroege openingstreffer van Jelle Goselink voor Helmond Sport scoorden Terell Ondaan en Bart van Rooij voor NEC. Karim Loukili maakte uit een vrije trap gelijk.

Volledig scherm © BSR Agency

Jong PSV won met 2-1 bij FC Den Bosch. Aanvaller Fodé Fofana maakte beide doelpunten voor de Eindhovenaren. Romano Postema scoorde voor de thuisploeg.