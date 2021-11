Eindelijk WK voor grote baas Virgil van Dijk: zijn carrière wordt geen voetnoot bij Oranje

Nederland in Qatar voor 11de keer actief op WK

Het Nederlands elftal heeft zich dinsdagavond tegen Noorwegen (2-0) voor de 11de keer in de historie geplaatst voor het WK voetbal. Na het mislopen van het WK van 2018 in Rusland is Oranje eind volgend jaar in Qatar weer present sinds 2014 in Brazilië. Onder Louis van Gaal werd bijna acht jaar geleden het brons gewonnen.

