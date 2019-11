Ejuke staat op bij Heerenveen en verpest heldenrol Veldwijk

Door Dennis van Bergen



Hij zal het gemor op de tribunes vermoedelijk ook wel gehoord hebben, Chidera Ejuke. Tot ver in de tweede helft was het immers bepaald niet zijn wedstrijd. Des te mooier was voor hem om kort na afloop het jubelende applaus van het SC Heerenveen-publiek in ontvangst te nemen. Met twee treffers, waarvan de tweede briljant, gaf hij Sparta ondubbelzinnig het nakijken.

En dat terwijl het er zo lang naar uitzag dat de Rotterdammers met de zege aan de haal zouden gaan, met dank aan Lars Veldwijk. Er zijn wedstrijden bij dat de waarde van de aanvaller minder dan nul is. Hoe anders was dat vanavond in het Abe Lenstra Stadion, waar de aanvaller sinds lange tijd weer eens in de basis startte tijdens een competitiewedstrijd. Veldwijk manifesteerde zich nadrukkelijk. Hij joeg door wanneer dit nodig was, stuurde ploeggenoot Ragnar Ache met een bekeken pass vanaf het middenveld de diepte in en vocht verbeten duels uit met SC Heerenveen-speler Ibrahim Dresevic. Maar, het belangrijkste voor een spits: hij scoorde. Een prima aanval via de bedrijvige Ache en Abdou Harroui rondde hij in de eerste helft keurig af.

En wat als een kopbal van Veldwijk kort na rust niet net naast, maar net in het doel was beland? Dan was het duel vermoedelijk al vroegtijdig beslist in het voordeel van de Spangenaren. Nu bleef SC Heerenveen, dat al heel snel een doelpunt van Joey Veerman afgekeurd zag worden vanwege hands, in de wedstrijd. Al bleven heel veel grote kansen uit. Een schot van Jens Odegaard ging rakelings naast het doel van Sparta-keeper Ariel Harush, waarna Chidera Ejuke later de rust voor het doel miste. Toen nog wel. Want even later scoorde Ejuke wél, nadat hij Dirk Abels het nakijken had gegeven.

De 1-1 zou de aanzet zijn van een spannende slotfase, waarin Ejuke prachtig voor 2-1 zorgde nadat Harroui namens Sparta even daarvoor de lat raakte. Kort voor tijd zag Mohamed Rahyi nog een schot geblokt worden door SC Heerenveen-verdedigers.

