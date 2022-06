EK-ganger Jong Oranje besluit kwalificatiecyclus met zege door late goal Geertruida

Met video Bondscoach verklaart naïef Wales: ‘We hebben alles op de wedstrijd tegen Oekraïne gezet’

Bondscoach Rob Page baalde van de nederlaag van Wales tegen het Nederlands elftal (1-2) in de Nations League. ,,Als je in de 92ste minuut gelijkmaakt, dan moet je dat punt koesteren”, zei hij over de 1-1 van Rhys Norrington-Davies. ,,Ik vind het vrij naïef dat we dan nog een treffer tegen krijgen.”

9 juni