El Ahmadi: Nog andere mooie plekken om voor te spelen

De Feyenoord-captain baalde van het slechte veld in de Galgenwaard. ,,Het veld was ook niet best, al ben ik het wel gewend bij de Afrika Cup. Maar we moeten het niet als excuus gebruiken. Daar hadden beide ploegen last van. Maar het hielp zeker niet mee.''

El Ahmadi had genoten van de korte invalbeurt van Robin van Persie. ,,Je kon aan alles zien hoe goed hij is. Hij is zo slim, in zijn balbehandeling en het positie kiezen, bij het passen en trappen. Daar straalt de kwaliteit vanaf. Daar wil ik in meegaan, daar moeten wij allemaal in meegaan.''