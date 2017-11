El Ahmadi voorkomt bij ADO nieuwe deceptie Feyenoord

De negatieve reeks waar regerend landskampioen Feyenoord alweer een tijdje aan ezig is, is ook in Den Haag niet tot stoppen gebracht. Met slechts drie overwinningen in de laatste dertien wedstrijden en slechts één overwinning in de laatste zeven competitiewedstrijden blijft er sprake van een sportieve chaos bij de nummer zes van de eredivisie.

ADO Den Haag wankelde, had angst voor een nieuwe dreun maar kreeg tot de eigen verbazing tijd om op adem te komen.

Toen Berghuis een fraaie kans op 0-2 had laten liggen, kreeg Feyenoord ook daadwerkelijk de rekening gepresenteerd. Ridgeciano Haps was niet attent genoeg om een snel genomen vrije trap te blokken, maar keeper Brad Jones leek met de schrik vrij te komen. Tot ADO Den Haag de afgeslagen bal via vier schijven tot doelpunt promoveerde. Meijers, Bakker, El Khayati en wederom Meijers zorgden voor één van de fraaiste treffers ooit gemaakt in het Cars Jeans Stadion: 1-1.

Feyenoord liet de kop hangen en een kwartier rust had ook geen helend effect. Kort na rust gooide Meijers de bal voor, Erik Falkenburg won het duel van Brad Jones en hetzelfde deed Wilfried Kanon bij Jeremiah St. Juste: 2-1.

Berghuis schoot nog een keer in kansrijke positie over en Larsson claimde tevergeefs een strafschop bij arbiter Bas Nijhuis, maar eigenlijk bleef ADO lange tijd simpel overeind. Tot Karim El Ahmadi kort voor tijd op karakter doorzette en de 2-2 achter keeper Zwinkels schoot: 2-2. Berghuis kreeg in de slotfase zijn derde en vierde fraaie kans, twee keer om de wedstrijd te beslissen, maar wederom troffen de pogingen van de clubtopscorer geen doel.