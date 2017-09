El Ahmadi: We moeten ons diep schamen

,,De eerste helft domineerden we wel maar we creëerden niets. En toen kregen we die treffer tegen. Als het een beetje mee had gezeten maakten we die penalty nog en konden we er nog overheen gaan. Het was gewoon niet goed", aldus de Marokkaans international bij Fox Sports.



Volgens El Ahmadi speelden veel spelers onder hun niveau. ,,Zeker in de eerste helft. De makkelijkste dingen gingen verkeerd. Een club als Feyenoord mag dat niet gebeuren, vooral hier thuis niet. We moeten ons diep schamen, want dit kan niet."